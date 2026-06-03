6 Nisan 1920 Günlük Programı ve Gündem

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ev sahipliğinde düzenlenen "Değişen Dünyada Türkiye: Bir Ortak, Bir Dengeleyici, Bir Stratejik Aktör" konulu etkinliğe katılacak.

(Helsinki) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk İş Dünyası Buluşması programına iştirak edecek.

(Aşkabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 114. Uluslararası Çalışma Konferansı Genel Kuruluna hitap edecek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, "COP 31 Business Forum - Türk İş Dünyası İstişare Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mustafa Ayaksız İlkokulu açılış törenine katılacak, Valiliği, MHP ve AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Giresun/10.30-15.00)??????? (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Türk Dünyası Entegrasyonunda Yeni Ufuklar: Ortak Geleceğe Doğru Stratejik Vizyon" temalı uluslararası sempozyuma katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin parlamento grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/14.00/10.30/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şölen Çikolata yeni üretim tesisi açılış törenine, İpekyolu Kalkınma Ajansı Projeleri ve Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyesi açılışlarına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kuzey Şehir Gazi Konut temel atma törenine, Büyükşehir Sanayi Endüstri Merkezi (BUSEM) Tır Alım-Satım Sanayi Sitesi anahtar teslimi ile BUSEM Gaziantep Terlik ve Spor Ayakkabı Sanayi Sitesi 2. Etap temel atma törenine iştirak edecek.

(Gaziantep/10.30/12.45/14.35/15.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısına katılacak.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak.

(Cakarta) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD-İran arasında ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etap maçları Brezilya'da başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

(Brezilya/19.00) (Fotoğraflı)

4- Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası, açılış seremonisiyle başlayacak.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA