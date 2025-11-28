GÜNDEM / 28 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım törenine katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çukurova Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne ve Valiliğe ziyarette bulunacak, Sivil Toplum Buluşması'na iştirak edecek.

(Adana/10.30/11.45/14.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?partisinin Ankara Spor Salonu'ndaki 39. Olağan Kurultayı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Afyonkarahisar/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehir ve Aile Şurası" açılış programına iştirak edecek, Selçuklu Aile Gelişim Merkezine (SAGEM) ve Karatay Hoş Kubbe Bebek Kütüphanesine ziyaret gerçekleştirecek, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) Genel Kuruluna katılacak.

(Konya/10.00-14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kızıltepe kara yolunda inceleme yapacak, AK Parti Mardin Kadın Kolları İl Danışma Meclisi ile İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Valiliğe ve Midyat Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Mardin/10.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valilik ve kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.

(Mersin/09.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kestel'de partisinin Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına bağlı Mobil AKİM'in gerçekleştireceği ziyaretlere iştirak edecek, Saitabat Kadın Kooperatifi'nde basın açıklaması yapacak.

(Bursa/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Genişletilmiş İç Anadolu Bölge Toplantısı'na ve "Söz Gençlikte" buluşmasına katılacak.

(Kayseri/09.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Kalkınma Ajansı Projeleri ve Milli Teknoloji Atölyesi Açılış Töreni'ne katılacak, sanayicilerle bir araya gelecek.

(Kastamonu/12.00-15.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Fas İş ve Yatırım Forumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı iş gücü istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu ve ekim ayına ilişkin aylık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.30/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da temaslarda bulunacak.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul ve İznik'te bazı dini tören ile toplantılara katılacak.

(İstanbul/Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Körfez Spor Salonu Projesi'nin temel atma törenine katılacak.

(Kocaeli/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, Kocaelispor-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak.

(Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor ve Atko Grup Pendikspor-Manisa FK müsabakalarıyla başlayacak.

(Diyarbakır/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda hazırlık maçı oynayacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.