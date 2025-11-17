Haberler

GÜNDEM / 17 Kasım 2025

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi 23. Sonbahar Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile 3. çeyreğe ilişkin ticari gayrimenkul fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya'ya konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayıp Sevilla kentine gidecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, maç öncesi La Cartuja Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente ve ve bir oyuncusu, müsabaka öncesi La Cartuja Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(İstanbul/10.45/15.00/Sevilla/21.00/20.15/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftası Kuzeyboru-İlbank maçıyla tamamlanacak.

(Aksaray/18.30) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftası tek maçla sona erecek.

4- 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da devam edilecek.

(Riyad) (Fotoğraflı)

***

