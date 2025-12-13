Haberler

GÜNDEM / 13 Aralık 2025

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'nde düzenlenecek AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı'na iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'nde düzenlenecek AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12. Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına taziye ziyaretinde bulunacak, Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ve partisinin yeni il binasının açılış törenine katılacak.

(Kayseri/12.15/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Türk Dünyası Hatıra Ormanı" fidan dikim etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda Sağlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, çevre yolu açılış törenine katılacak.

(Van/11.00/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor, Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor, Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray maçları yapılacak.

(Rize/14.30/Kayseri/17.00/Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 17. haftasına SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor, Serikspor-Manisa FK, Özbelsan Sivasspor-Arca Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Balıkesir/13.30/Sivas/16.00/Diyarbakır/19.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 15'inci, Beyaz Grup'ta 16'ncı hafta maçları tamamlanacak. (Fotoğraflı)

4- Nesine 3. Lig gruplarında 13. hafta maçları sona erecek. (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Türk Telekom-Bursaspor Basketbol, TOFAŞ-Glint Manisa Basket, Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN maçları oynanacak.

(Ankara/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Fenerbahçe Opet-Çimsa ÇBK Mersin, OGM Ormanpor-BOTAŞ maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında RAMS Global Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Gebze Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor, İstanbul Gençlik-ON Hotels Alanya Belediyespor, Fenerbahçe Medicana-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto-Altekma ve Ziraat Bankkart-Halkbank maçları yapılacak.

(Şırnak/13.00/Kocaeli/14.00/İstanbul/14.00/15.00/Ordu/15.00/Ankara/16.30/19.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftası, Göztepe-Eczacıbaşı Dynavit maçıyla başlayacak.

(İzmir/15.30) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 18. haftanın ilk maçında Beşiktaş, Mihalıççık Belediyespor'u ağırlayacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

***

