GÜNDEM / 12 Haziran 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

(Edirne/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Yakup Bey Türbesi'ni ziyaret edecek, "Lapseki İskele'den Gelibolu İskelesi'ne Boğaz Geçiş Programı"na, "Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye Geçişinin ve Gelibolu'nun Fethinin 672. Yıl Dönümü Kutlaması"na ve "Gazi Süleyman Paşa'yı Anma Programı"na katılacak, Gelibolu Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Çanakkale/09.30/10.00/11.30/12.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Samsun STK ve İş Dünyası Buluşması"na katılacak, Tokat'ta Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına ve Belediyeye ziyaret gerçekleştirecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Samsun/09.30/Tokat/13.20/15.45/16.30/17.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dijital Anafor: Ekran Bağımsızlığı Zirvesi"ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına, "Yozgat Sivil Toplum, Oda ve Dernek Başkanları Buluşması"na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda ve "Gençlik ile Kahve Molası Buluşması"nda yer alacak.

(Yozgat /09.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Hasköy Devlet Hastanesinin açılışına katılacak.

(Muş/10.45/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Siyaset, Ekonomi, Medeniyet Buluşmaları" programına katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Renault Boreal Banttan İnme Töreni"ne katılacak.

(Bursa/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-Kuzey Makedonya İş ve Yatırım Forumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı'nda İletişimin Geleceği Dijital Dönüşüm Zirvesi"ne, Türkiye-Kuzey Makedonya İş ve Yatırım Forumu kapsamında "Ulaşım Ağlarının Geliştirilmesi, Altyapıda İşbirliği, Lojistik ve Yatırım Paneli"ne katılacak.

(İstanbul/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı dış ticaret endekslerini, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketi, ödemeler dengesi ile aylık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Gaziantep Sanayi Odasını ziyaret edecek, "Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Programı"na katılacak.

(Gaziantep/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2026 FIFA Dünya Kupası'na B Grubu'nda Kanada-Bosna Hersek maçlarıyla devam edilecek.

(Toronto/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA