Gümüşhaneli Dağcılardan Sis Dağı'na Doğa Yürüyüşü

Gümüşhaneli dağcılardan Sis Dağı'na yürüyüş

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde doğa yürüyüşü ve kamp programı gerçekleştirdi.

Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen doğa yürüyüşüne Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş de katılırken, yürüyüş boyunca sporcular doğanın cömertçe sergilediği bahar manzaralarını içine çekti.

Mor renkli açan komar ve sarı renkli açan zifin çiçekleri arasında gerçekleştirilen yürüyüş sırasında Muhammet Kekeç'in rehberliğinde bölgedeki şelaleleri de keşfetme imkanı bulan sporcular akşam olduğunda da çadırlarını eşsiz manzaralı Şahintepesi Bayraktepe mevkiine kurdu.

Gümüşhane'den araçla bölgeye gelen 18 sporcunun katıldığı etkinlikte Kekeç'in ev sahipliğinde hem bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini deneyimledi hem de yöre halkının misafirperverliğiyle unutulmaz bir gün geçirdi.

Dönüş yolunda ünlü Sis Dağına da giderek burada da mini yürüyüş yapan sporcular araçlarla tekrar Gümüşhane'ye döndü.

"Bu anlamlı ve güzel yürüyüşlere herkesi davet ediyoruz"

Etkinliğe katılan Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş, "Şalpazarı Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğimiz üyeleriyle birlikte İnişdibi mevkimizden Bayraktepe'ye doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 saatlik bir yürüyüşte hem doğamızı gördük hem doğamızı dernek üyelerimize tanıtmış olduk, hem de bölgemizi tanıtmış olduk. Bu anlamlı ve güzel yürüyüşlere herkesi davet ediyoruz. Biz farklı etkinlikler de yapıyoruz. Şenliklerimiz doğayı tanıtma anlamında öncüler. Bölgemizin tanıtımı için bu tür doğa yürüyüşleri bir vesile oluyor. Ben öncelikle dernek başkanımıza ve dernek üyelerimize bizlere eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. İlçemizin doğal güzelliklerini hem görmek hem tanımak hem de buradaki vatandaşlarımızla sohbet etmek, yöresel yiyeceklerimizi, içeceklerimizi tatmak, deneyimlemek için herkesi buraya bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Doğayla iç içe bir ortamda yeşilin her tonuyla karşılaştık"

Etkinliğe katılan sporculardan Nusret Bulut, "Bu hafta Gençlik Haftası münasebetiyle Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü eşliğinde güzel bir kamp etkinliği gerçekleştirdik. Önce Şalpazarı, Şahintepesi Bayraktepe mevkiinde kampımızı yaptık. Daha sonra Sis Dağına yürüyüşler gerçekleştirdik. Çok keyifliydi gerçekten. Doğayla iç içe bir ortamda yeşilin her tonuyla karşılaştık. Renk renk çiçekler bir renk cümbüşü içerisinde. Katılımcıların hepsi de zannediyorum en az benim kadar keyif almıştır. Bu münasebetle Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanımız Mustafa Akbulut'a, bizlere Şalpazarı'nda ikramlarda bulunan misafirperverliğinden dolayı Kaymakamımız Sayın Semih Memiş'e ve yerli halka ilgi alakaları ikramlarından dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.