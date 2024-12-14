Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yangın, iki iş yerinde hasara yol açtı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan yangın, bir gözlemeci ve yakındaki kafeye zarar verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve çıkış nedeni araştırılıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan yangın, iki iş yerinde hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Özkürtün Beldesinin Çayra Mahallesi'ndeki gözlemecide gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki kafeye de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Maddi hasarın meydana geldiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel