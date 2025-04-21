Gümüşhane'de Turizm Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Gümüşhane'de Turizm Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi organizesinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Atatürk Caddesi'nde başlayan ve Atatürk Parkı'nda sona eren yürüyüşün ardından kentin turizm destinasyonlarını içeren fotoğraf sergisi açıldı. Etkinlikte, halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Süleyman Mahallesi'ndeki tarihi Zeki Kadirbeyoğlu Konağında ise yöresel yemekler sunumu yapıldı.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, yaptığı konuşmada, Turizm sektörünün Türkiye açısından son derece önemli ve ciddi derecede ekonomik, sosyal gelişmeye ve istihdama katkı sağladığını söyledi.

Kentte turizmin gelişmesi için öncelikle sahip olunan değerlerin farkında olunması gerektiğini ifade eden Baruş, Gümüşhane'nin eşsiz tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğunu belirtti.

Baruş, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nin birçok tarihi yapıyı barındırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Süleymaniye Mahallemizin koruma amaçlı imar planı çalışmaları Süleymaniye Turizm Merkezi ile birlikte Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından devam ettiriliyor. Planlama çalışmaları bittiği takdirde Süleymaniye Mahallesi'nde geleneksel mimarı tarzında yapılaşmanın da hızlanacağını düşünüyoruz. Yine orada bulunan Sarı Mekteple ilgili proje çalışmalarımızı bitirdik. Kurulun onayında geçmesinde sona geldik. Sarı Mektep'in tadilat çalışmalarını devam ettireceğiz. "

Tarihi ve kültürel değerlerin çok zengin olduğu Krom Vadisi'nde yapılan çalışmalara değinen Baruş, "Buradaki Foster Konağı'nın projelendirilmesi tamamlandı. Canca Kalesi, Keçi Kalesi ve Kov Kalesi başta olmak üzere bu kalelerin daha ulaşılabilir olması için projelendirme çalışmaları sürüyor." dedi.

Bu yıl DOKAP projesi kapsamında Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda yapılacak çalışmaları aktaran Vali Aydın Baruş, "Köylere hizmet götürme birliği tarafından hazırlanan proje kapsamında yaklaşık 18 milyon liralık bir proje. Yol çalışması, işaretleme, karşılama merkezi çatısı yapımı gibi faaliyetler gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.