Gümüşhane'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kelkit ilçesinden Erzincan istikametine giden Ahmet Enes Can (25) yönetimindeki 29 AZ 345 plakalı otomobil, Yukarı Özlüce köyü mevkiinde Fethi Tok (52) yönetimindeki 61 TR 863 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Enes Can ve aynı araçta bulunan Evin Can, Şehristan Okuş, Hiranur Okuş, Emine Okuş, Elif Can ile hafif ticari aracın sürücüsü Fethi Tok ve yanındaki Enes Tok yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Ahmet Enes Can ile Evin Can ve Şehristan Okuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Kelkit-Erzincan karayolunda bir süre ulaşım kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - GÜMÜŞHANE