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Gümüşhane'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Yapıldı

Gümüşhane'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Yapıldı
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Gümüşhane Valisi Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında, istihdam faaliyetleri ve mesleki eğitim konuları değerlendirildi. Yeni bölümlerin açılması teklifleri tartışıldı.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen kurulda, yılın ilk üç ayındaki istihdam faaliyetleri, aktif-pasif iş gücü hizmetleri, denetim çalışmaları ve iş kulübü faaliyetleri değerlendirildi.

Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Yaşar ve İrfani Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yeni bölümlerin açılması teklifinin görüşüldüğü toplantıda, Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin faaliyetlerine ilişkin de sunum yapıldı.

Vali Baruş, kentte istihdam alanlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi konusunda her türlü öneriye açık olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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