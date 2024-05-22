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Gümüşhacıköy'de Motosiklet Denetimi

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Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Amirliği, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ehliyetsiz ve kasksız sürücülere cezai işlem uygulandı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Amirliği ekipleri, ilçe genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetim kapsamında motosiklet sürücülerinin ehliyet, kask, sigorta ve muayene gibi belge ve eşyaları kontrol edildi, motosikletlerin teknik özellikleri denetlendi.

Denetimde, ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, yaptığı açıklamada, motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, "Motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uyması, kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle sürücüleri kurallara uymaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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