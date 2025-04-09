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Gümüşhacıköy'de Erken Çiçeklenen Meyve Ağaçları Kar Altında Kaldı

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, nisan ayında çiçek açan elma, kiraz ve erik ağaçları, aniden bastıran kar yağışıyla beyaz örtü altında kaldı. Çiftçiler, zirai don tehlikesi ve karın ağırlığına dayanamayan ağaçlarının kırılması nedeniyle tedirgin.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde nisan ayında çiçeklenen elma, kiraz ve erik ağaçları, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle beyaz örtü altında kaldı.

Mart ayının sonunda havaların mevsim normallerinin üzerinde görülmesi nedeniyle birçok meyve ağacı erken çiçek açtı.

İlçede nisanda etkili olan kar yağışıyla çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı. Zirai don tehlikesi, çiftçileri tedirgin etti.

Öte yandan yağan karın ağırlığına dayanamayan ağaçların dalları kırıldı.

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Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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