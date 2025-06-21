Gümüşçüden 70 Bin Liralık Ziynet Eşyası Çalan Genç Yakalandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir gümüşçüden 70 bin liralık ziynet eşyası çaldığı belirlenen 22 yaşındaki S.D., çaldığı takılarla birlikte polis tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
YAKALANDI
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir gümüşçünün camını taşla kırarak yaklaşık 70 bin liralık ziynet eşyası çalan S.D. (22), çaldığı takılarla birlikte yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel