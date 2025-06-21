Gümüşçüden 70 Bin Liralık Ziynet Eşyası Çalan Genç Yakalandı

Gümüşçüden 70 Bin Liralık Ziynet Eşyası Çalan Genç Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir gümüşçüden 70 bin liralık ziynet eşyası çaldığı belirlenen 22 yaşındaki S.D., çaldığı takılarla birlikte polis tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YAKALANDI

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir gümüşçünün camını taşla kırarak yaklaşık 70 bin liralık ziynet eşyası çalan S.D. (22), çaldığı takılarla birlikte yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
İsrail saldırılarında 400'den fazla İranlı yaşamını yitirdi

İşte çatışmaların İran bilançosu
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.