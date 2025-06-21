Gümüşçüden 70 Bin Liralık Ziynet Eşyası Çalan Genç Yakalandı

YAKALANDI

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir gümüşçünün camını taşla kırarak yaklaşık 70 bin liralık ziynet eşyası çalan S.D. (22), çaldığı takılarla birlikte yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.