Gümüldür'de Mandalina Üreticilerinden Traktörlü Konvoy: "Çiftçi Bitti"

HABER: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR)- CHP Menderes İlçe Başkanlığı'nın Gümüldür'de mandalina üreticilerine destek amacıyla düzenlediği buluşma öncesi çiftçiler traktörleriyle konvoy yaptı. Üreticiler, artan maliyetler ve düşük alım fiyatları nedeniyle üretimin sürdürülemez hale geldiğini dile getirdi.

CHP Menderes İlçe Başkanlığı tarafından İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'nde mandalina üreticilerine destek vermek amacıyla düzenlenen buluşma gerçekleştirdi. Buluşma öncesinde çiftçiler traktörleriyle konvoy gerçekleştirdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan üreticiler, mazot, gübre ve tarımsal girdi maliyetlerindeki artışa karşın ürün fiyatlarının yerinde saydığını belirterek, çiftçiliğin her geçen gün daha da sürdürülemez hale geldiğini ifade etti.

Çağlar Karagül, "Çiftçi bitti. Çiftçi zarar ediyor. Her ektiği üründen zarar ediyor. Üç yıldır pamuk ekiyoruz. Üç yıldır pamuğun fiyatı 25 lirayla 30 lira arasında geziyor. Ama üç yıl önce mazot 20 liraydı, bugün 60 lira. Mazot oranında pamuk fiyatı niye artmadı? Gübre üç yıl önce 300 liraydı, bugün çuvalı bin 800 lira. Bizim aldıklarımız hep artıyor, ürettiklerimiz hep aynı. Zarar ediyoruz. İşçinin parasını ödeyemiyoruz. Kendi emeğimizin karşılığını dahi alamıyoruz. Bırakın aldığımız ürünün parasını emeğimizi bile alamıyoruz. Zarar ediyoruz, bittik. Biz öldük, bizi gömecek birisi lazım. Üzerimize toprak atacak birisi lazım. Biz bittik, destek bekliyoruz. Kredileri mahsul sonunda ödeyemiyoruz. Traktörümüzü satacağız, tarlamızı satacağız. Çiftçiliği bırakıyoruz zaten. Ben bir daha çiftçilik yapmam. Çiftçi bitti. Çiftçi üretmezse huzur olmaz. Çiftçi üretmezse dağdaki, şehirdeki, apartmandaki insan ne yiyecek? Son üç dört yıldır çiftçi hep zarar ediyor. Mandalina bahçemiz yok ama burada mandalina üreticileri bir eylem yapacakmış. Ben de çiftçi olduğum için, onların derdini anladığım için destek olmak istedim. Çünkü aynı mağduriyeti yaşıyoruz. Ben ne yaşıyorsam onlar da aynısını yaşıyor" dedi.

"İstanbul'dan gelen zenginler ovayı geziyor; parası olan alıyor, malikane yapıyor"

Çoçukluğundan bu yana çiftçilikle uğraştığını belirten 59 yaşındaki Ceyhun Arslan ise şunları söyledi:

"Tarlada doğduk, çiftçilik yapıyoruz ama çiftçinin hali perişan. Mandalina kötü, her şey kötü. Patates kötü, soğan kötü. Hayvancı da aynı. Mandalina bu sene 10 lira, 6 lira şu an. Geçen sene çuvalını 500 liraya aldığımız gübreyi bu sene bin liraya aldık. Geçen sene mandalinayı 15 liraya sattık kilosunu. Bu sene 5 lira, 6 lira, 7 lira… Ne olacak bu çiftçinin hali bilmiyoruz. İnsanlar mağdur. Mazot olmuş 63 lira. Hayat şartları belli ama bilmiyorum… Bu hükümetin istikrarsızlığı mı? Tarım Kredi'ye borçlar var. Milletin 200-300 bin lira borcu var. Benim 250 bin lira borcum var. Mandalina 6 lira… Devletin en azından faizlerde yahut ödemelerde kolaylık yapması lazım. Şimdi yılbaşına kadar ödememiz gerekiyor. Ödeyemedik, ödenmiyor. Kötü durumdayız. Yapacak bir şey yok. Aç kalacağız. ya kökünden satacağız; satılıyor. Herkes sattı hobi bahçesi... Ne yapsın millet? Herkesin çoluğu çocuğu okuyor, üniversiteye gönderiyor. Asgari ücret 22 bin lira, emekli maaşı 16-17 bin lira. Satılıyor. İstanbul'dan gelen zenginler ovayı geziyor; parası olan alıyor, malikane yapıyor. Beş dönüm yer almış, içine 30 milyonluk ev yapmış… Biz burada doğduk. Biz bu Gümüldür'e geleli yüz yıl geçti. Atalarımızdan beri buradayız. Babam 92 yaşında öldü, çiftçiydi. Ben 59 yaşındayım, devam ediyoruz. Ama yok. Sonunda hobi bahçesi olacak. Kooperatife 250 bin lira borç var. Tüccardan parayı alamıyoruz. Tüccar çek vermiyor. Tüccara zarar yazmıyor ki müstahsile zarar yazıyor. Hesaba gittiğimizde 'Zarar ettik, şuradan düş, buradan düş' diye diye parayı aşağı çekiyor. Parayı da hazirana kadar parça parça veriyor. Bu mu çiftçinin emeği. Kooperatife borç var, tüccar para verecek de.. Keyfi ne zaman isterse… Kooperatife faiz işliyor. Çaresizlik. Başka bir şey değil. İthalatın önünü açtılar, tarımı bitirdiler."

"Maliyetler her sene gittikçe artıyor"

Tuna Karakaya da "Kendimizi bildiğimiz bileli mandalinanın, narenciyenin içindeyiz. Ama tabii ki sadece narenciye değil; bütün meyvelerde, bütün sebzelerde bir sıkıntı var. Bugün de buraya sesimizi duyurmak, derdimizi iletebilmek, anlatabilmek için geldik. Maliyetler her sene gittikçe artıyor. Maliyetler arttıkça ürettiğimiz ürün prim yapmıyor. Zorlanıyoruz. Gerçekten çiftçinin işi zor. Bu sadece Gümüldür'de değil, Türkiye genelinde aynı. Adana bölgesi olsun, Gümüldür olsun, Menderes olsun, Ödemiş olsun… Nereyi sayayım ki; her taraf aynı. Buraya toplanma amacımız da sesimizi duyurabilmek. Bakalım ne olacak; hep birlikte göreceğiz" dedi.

"Emeğimizin karşılığını istiyoruz"

Baba mesleği olarak çiftçiliğe devam ettiğini belirten Emre Tekin de şunları kaydetti:

"Maliyetler, mandalina fiyatıyla karşılaştırıldığında birbirini kurtarmıyor. Çoğu zaman denk bile gelmiyor. Böyle devam ederse nasıl olacak bilmiyorum. Mazot, ilaç, tarım girdileri… Traktörün bakımları vesaire… Mandalina fiyatlarıyla birbirini tutmuyor. Hiçbir zaman kar ettiğimiz söylenemez. Sadece tarla cebe kalıyor. Böyle devam ederse çiftçilik zor. Özellikle mandalina çiftçiliği çok zor. Söylenecek fazla bir şey yok, durum ortada. Talebimiz, bahçelerden verim alabilmek. Verdiğimiz işçiliğin, emeğin karşılığını alamadığımızı düşünüyorum. Emeğimizin karşılığını istiyoruz sadece."