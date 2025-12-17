Gümrük İşlemlerine Yönelik Ceza Tutarı ile Fazla Çalışma Ücretleri Yeniden Belirlendi

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı'nca yayımlanan Gümrük Genel Tebliği ile 2026'dan itibaren gümrükte usulsüzlük cezası ve fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak tespit edilmesinin ardından gümrük mevzuatındaki parasal tutarları güncelledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği'ne göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241'inci maddesinde yer alan usulsüzlük cezası 1.494 TL olarak belirlendi. Aynı tutar, Gümrük Yönetmeliği'nin 584'üncü maddesinde düzenlenen usulsüzlük cezası için de geçerli olacak.

Fazla çalışma ücretleri güncellendi

Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin Karar'da yer alan fazla çalışma ücretleri de yeniden düzenlendi. Buna göre, ihracat işlemleri için fazla çalışma ücreti 138 TL, diğer işlemler için 325 TL olarak belirlendi. Türk plakalı kamyonlar için ise kamyon başına fazla çalışma ücreti ihracatta 325 TL, diğer işlemlerde 510 TL olacak.

Gümrük Yönetmeliği tutarları

Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan bazı parasal sınırlar da güncellendi. Yönetmeliğin 500'üncü maddesinde yer alan tutarlar 4 milyon 730 bin TL ile 47 milyon 397 bin TL olarak uygulanacak.

Düzenlemelerin tamamı 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Tebliğ hükümlerinin yürütülmesinden Ticaret Bakanı sorumlu olacak.