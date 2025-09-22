Haberler

Gumball 3000 Rallisi Belgrad'a Ulaştı
Dünyaca ünlü otomobil rallisi Gumball 3000, İstanbul'dan start alarak Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ulaştı. Ralli kapsamında lüks otomobiller sergilendi ve etkinlik, uluslararası bağları güçlendiren bir deneyim sundu.

Dünyanın en prestijli otomobil rallilerinden Gumball 3000 Rallisi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ulaştı.

İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı'ndan dün start alan ralliye katılan otomobiller, Belgrad'daki Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında Ferrari, Lamborghini, McLaren ve Bugatti gibi dünyaca ünlü markalara ait lüks ve spor otomobiller sergilendi.

İlk kez 1999 yılında düzenlenen ve geleneksel hale gelen Gumball 3000 Rallisi, sadece hız odaklı bir yarış olmanın ötesine geçerek yaşam tarzı, kültürel etkileşim ve uluslararası bağlantılara vurgu yapıyor.

Yaklaşık 150 araçtan oluşan ralli konvoyu, İstanbul, Bükreş ve Belgrad'ın ardından Floransa'da mola verecek. Gumball 3000 Rallisi, 27 Eylül'de İspanya'nın İbiza Adası'nda sona erecek.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
