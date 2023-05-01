GÜLTEKİN UYSAL ÜLKENİN BU KADAR KÖTÜLÜĞÜ HAK ETMEDİĞİNİ BİLİYORUZ

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu büyük geçmişi hiçbir şekilde yok saymıyoruz. 100'üncü yılında cumhuriyetin daha büyük başarıları hak ettiğine inanıyoruz. Bu ülkenin bu kadar kötülüğü hak etmediğini de biliyoruz" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Çanakkale İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Uysal'a, CHP Çanakkale İl Başkanı Güler Koçer, İYİ Parti Çanakkale İl Başkanı Selahattin Yıldızlar ile milletvekili adayları da eşlik etti. 2023 genel seçimlerinin önemli bir demokratik sınav olduğuna dikkati çeken Uysal, "Sadece 21 yıllık bir iktidar dönemi değil; hızla değişen bir zaman dilimi içerisinde, bu büyük cumhuriyeti yeniden hem bölgesel hem küresel manada kodlama mecburiyeti ile karşı karşıya kaldığımız bir süreçte büyük bir mücadele veriyoruz. Meselemiz sadece bir iktidar değişimi değildir. Onun ötesinde Türkiye'nin büyüklüğüne denk bir siyasi akılla, programla, kadroyla buluşturabilme çabasıdır" dedi.

'KARŞIDA TÜKENMİŞ BİR SİYASAL YAPI VAR'

"Milletimizin gücünü biliyoruz" diyen Uysal, şöyle devam etti: "Nereden geldiğimizi biliyoruz. Bu büyük geçmişi hiçbir şekilde yok saymıyoruz. Çünkü cumhuriyetin başlangıcını 3 Kasım 2002 olarak görmüyoruz. 100'üncü yılında cumhuriyetin daha büyük başarıları hak ettiğine inanıyoruz. Bu ülkenin bu kadar kötülüğü hak etmediğini de biliyoruz. O açıdan işleyen bir demokrasi, işleyen bir hukuk düzeni, işleyen bir serbest piyasa düzeniyle beraber insanlarının potansiyelini ortaya çıkartacak bir eşit fırsatlar düzenini Türkiye'de icra edeceğimize inanıyorum. O açıdan söyleyecek sözü bitmiş, enerjisi bitmiş, karşıda fikren, ruhen, bedenen tükenmiş bir siyasal yapı var." (DHA)