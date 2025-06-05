Gülşehir'de Sarımsak Hasadı Başladı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki sarımsak hasadı, ilçe protokolünün katılımıyla başladı.

Şahinler köyündeki hasat etkinliğine katılan Kaymakam Salih Gültekin, tarım işçileri ve üreticilerle sohbet etti.

Köyde yetiştirilen mor sarımsağın üretimi ve bilinirliğinin her geçen yıl arttığını belirten Gültekin, rekoltenin çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü, çevre illerden gelen talebin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Köy muhtarı Mustafa Aydın ise ürettikleri sarımsağın, güçlü aroması ve uzun raf ömrü nedeniyle tercih edildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından tarlada traktör desteğiyle ürün hasadı yapıldı.