Gülizar Biçer Karaca: "Biz Kadınların İsyanı Karşılık Buldu. Nihayet Gülşen'e Tahliye Kararı" Güncel Haberler CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu’nun adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini “Biz kadınların isyanı karşılık buldu. Nihayet Gülşen'e tahliye kararı” diye değerlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini "Biz kadınların isyanı karşılık buldu. Nihayet Gülşen'e tahliye kararı" diye değerlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliye edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karaca, "Sanatçılara gözdağı vermek, farklı sesleri susturmak için haksız, hukuki dayanaktan yoksun tutuklama kararının ardından kamuoyunun itirazları ve biz kadınların isyanı karşılık buldu. Nihayet Gülşen'e tahliye kararı" paylaşımında bulundu. Kaynak: ANKA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Gülizar Biçer Karaca Gülşen Çolakoğlu Gülşen Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gülizar Biçer Karaca: 'Biz Kadınların İsyanı Karşılık Buldu. Nihayet Gülşen'e Tahliye Kararı' - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.