Kaymakam Akar, Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret etti

Güdül Kaymakamı Naim Akar, Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ziyarette bulundu.

Akar, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Bülent Koç ile ziyaret ettiği dernekte tiftik yününden dokunan tekstil ürünlerini inceledi.

Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bahriye Süer'den çalışmaları hakkında bilgi alan Akar, "Kooperatifin muhteşem işler yaptığını yerinde gördük ve sayın kooperatif başkanından da bilgiler aldık. Eski ilkokul, dokuma tezgahları ile dolu ve kadınlar dokuma yapıyor. Üretime katkı sağlıyorlar ve en önemlisi tiftik keçisinin yününü de böylece değerlendiriyorlar." diye konuştu.