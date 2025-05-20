Güce'de Şabankale şehitleri için yürüyüş düzenlendi

Giresun'un Güce ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Şabankale şehitleri için yürüyüş düzenlendi.

İlçe Kaymakamlığı koordinesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş Giyimli Mahallesi'nden başladı.

Katılımcılar, Rus işgaline karşı Harşit savunmasının yapıldığı bölgelerden Şabankale mevkisine kadar yürüdü.

Güce Milli Eğitim Müdürü Kahir Al, Türk askerinin birçok cephede olduğu gibi Şabankale'de de destan yazdığını söyledi.

Kaymakam Ensar Çelik, Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Enis Aksoy, Emniyet Amiri Orhan Özkul ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, dua edilmesi ve ikramın ardından sona erdi.