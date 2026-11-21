Guatemala Enerji ve Madenler Bakanı Erwin Rolando Barrios Torres, " Cop31, iklim değişikliği sorununa çözüm bulmak için kendi kapasitelerimiz içinde bir etki yaratma konusunda ortak kararlılığa sahip olan hepimiz için en büyük fırsat." dedi.

Barrios Torres, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Önceliğin her zaman işbirliği yolları aramak olduğuna işaret eden Barrios Torres, "Gelişmekte olan bizim gibi ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki bu işbirliği sayesinde, Guatemala'daki projelerin finansmanı hususu daha kolaylaşacaktır." diye konuştu.

Barrios Torres, kırsal kesimlerde elektrik üretimini destekleme sürecinin yürütüldüğünü ve bu konuda kendi kendilerini yönetebilecek otonom sistemlere ihtiyaçları bulunduğunu kaydederek, "Bunun için bu tecrübeyi yaşamış ülkelerin bilgileri ve desteği gerekiyor. Teknoloji transferi, modern teknolojinin daha verimli kullanılması, tüm bunlar, temel beklentilerimizden bazıları." ifadelerini kullandı.

Cop31'in muazzam bir fırsat olduğunu belirten Barrios Torres, " Cop31, iklim değişikliği sorununa çözüm bulmak için kendi kapasitelerimiz içinde bir etki yaratma konusunda ortak kararlılığa sahip olan hepimiz için en büyük fırsat." dedi.

"Hem mali hem de bilgi ve deneyim desteği gerekiyor"

Barrios Torres, iklim değişikliğinin artık gerçek olduğunu herkesin bildiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Guatemala zorluklar yaşıyor, tüm Orta Amerika bölgesi, Meksika, Kolombiya zorluklar yaşıyor. 2024 yılında birçok ülkeyi gıda karnesi uygulamasına iten sıcaklık ve kuraklık sorunları yaşandı. Peki ne arıyoruz? Bu konunun uzmanları, daha fazla kaynağa sahip olanlar, diğerlerine nazaran daha çok doğal zenginlikleri bulunanlar, jeotermal enerjiye, hidroelektrik enerjiye, güneşe, suya, rüzgara sahip olanların tecrübelerine, desteklerine ihtiyaç var. Hem mali hem de bilgi ve deneyim desteği gerekiyor. Uluslararası ortaklıklar da bunlardan yararlanmak için var."

Barrios Torres, önemli olanın, enerji dönüşümü başta olmak üzere destekleyecek ortaklar veya sponsorlar bulmak ve ittifaklar kurmak olduğunu vurgulayarak, "Biz Guatemala'da ülkemiz enerjisinin yüzde 50'sini karşılayan odun kullanımı konusunda daha verimli olmaya çalışıyoruz. Daha fazla verim elde etmemizi sağlayacak, bazı şartlarda mevcut uygulamamızı değiştirmemizi sağlayacak teknolojiler bulmalıyız." şeklinde konuştu.

Ayrıca fotovoltaik elektrik sistemlerinin kurulumu ve depolanması için teknik kapasitenin güçlendirilmesi, jeotermal ve hidroelektrik kaynakların kullanımının artırılması konusunun da ele alınması gerektiğine işaret eden Barrios Torres, "Özellikle belirli durumlarda özel sponsorluklar sağlanması, bu COP31'de bizim umut ettiğimiz bir başarı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA