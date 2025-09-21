Haberler

Göynük Köylüleri Geleneksel Yöntemlerle Pekmez Üretiyor
Güncelleme:
Bolu'nun Göynük ilçesindeki köylüler, katkısız üzüm pekmezini geleneksel yöntemlerle üreterek aile ekonomisine katkı sağlıyor. Elde edilen pekmez, köydeki bağlardan toplanan üzümlerle hazırlanıyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde köylüler, geleneksel yöntemlerle ürettikleri katkısız üzüm pekmezini sofralara ulaştırarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Demirhanlar köyü sakinleri, bağların bozulmasıyla toplanan üzümleri köye getirerek yıkıyor, sonrasında ezerek suyunu çıkarıyor.

Elde edilen üzüm suyu, "maya" olarak bilinen beyaz toprakla karıştırıldıktan sonra büyük kazanlarda kaynatılıyor.

Kaynatma sırasında bir kişi, kazan başında kalarak delikli süzgeçle üzüm suyunu karıştırıyor.

Köylüler, meşakkatli sürecin sonunda elde edilen pekmezin bir bölümünü günlük tüketimleri için ayırıyor, fazlasını satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
