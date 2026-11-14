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Göynücek'te Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere planlı üretim ve destekleri anlattı

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Göynücek'te Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere planlı üretim ve destekleri anlattı
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Amasya Göynücek'te İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile çiftçiler, tarımda planlı üretim ve ekim nöbeti buluşmalarına devam ediyor. Buluşmalarda üreticilere üretimi artırmak, toprak verimliliğini korumak ve yeni destekleme modellerini aktarmak hedefleniyor.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde tarımda planlı üretim kapsamında üreticilerle bir araya gelindi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve çiftçiler, tarımda planlı üretim ve ekim nöbeti konularında tarımsal üretimi artırmak, toprağın verimliliğini korumak ve bakanlığın yeni destekleme modellerini üreticilere doğrudan aktarmak amacıyla başlatılan buluşmalara devam ediyor.

Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıdvan Dikici, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımızın planlı üretim talimatları ile biz her hafta buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmada yeni destekleme modellerimizi, üretim planlamalarımızı ve güncel bilgileri köylerimize gelerek doğrudan sizlere aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: AA
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