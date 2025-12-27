Sivas'ta minyatür bıçakların ustası 'Şirin Baba'ya hastalık engeli

SİVAS'ta ürettiği 1,5-2 santim büyüklüğündeki minyatür bıçaklarla bilinen ve 'Şirin Baba' olarak anılan Erdoğan Güzel (78) son yıllarda görme kaybına neden olan 'Mekula dejenerasyonu' olarak bilinen hastalığa yakalandı. Elindeki son minyatür bıçakları da kendisinden isteyen kişilere hediye eden Güzel, gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle artık minyatür bıçak üretemiyor. Güzel, "Artık minik bıçak yapamıyorum. Görme yeteneğimi yüzde 50 yitirdim. Küçük bıçakları hediye ettim. Artık onlar sadece görüntülerde ve gazete kupürlerinde kaldı. Şu anda artık minik bıçağım yok. Sadece normal bıçaklar yapıyorum" dedi.

Kentte Atatürk Caddesi'ndeki atölyesinde 1995'te bıçakçılığa başlayan 8 çocuk babası Erdoğan Güzel, giyimi, sakal yapısı ile çizgi film karakteri Şirin Baba'ya benzerliği ile dikkat çekince işletmesine de bu ismi verdi. Güzel, Türkiye ve Avrupa'da ün kazanan Sivas bıçağının tüm aşamalarını büyük bir özenle yapıyor. Güzel, sapları ahşap ve kemikten olan bıçakların üzerine çeşitli figürler de çiziyor. Özellikle Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için ürettiği 1,5-2 santim büyüklüğündeki minyatür bıçaklarla bilinen Güzel, son yıllarda görme kaybına neden olan 'Mekula dejenerasyonu' olarak bilinen hastalığa yakalandı. Elindeki son minyatür bıçakları da kendisinden isteyen kişilere hediye eden Güzel, gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle artık minyatür bıçak üretemiyor.

'ARTIK MİNİK BIÇAĞIM YOK'

Hayatının neredeyse yarısını Sivas bıçağı üreterek geçirdiğini söyleyen Erdoğan Güzel, "Türkiye genelindeki ismim Şirin Baba'dır. Sakalımdan dolayı, ilk zamanlar çizgi film de çok ünlüydü. Bu nedenle bu ismi aldım. Sivas sevdalısıyım ve unutulmaya yüz tutmuş meslek grubu bıçakçılığı 30 yıldır uluslararası platforma taşıyorum. Amacım para kazanmak ve zengin olmak değil. Gençleri Sivas'ın değerleri konusunda bilinçlendirmektir. Meslek okullarına konuşmacı olarak gidiyorum. Sivas'ın değerlerini aktarmaya çalışıyorum. Artık minik bıçaklar yapamıyorum. Gözümde yüzde 50 görme kaybı var. Şu anda 3 tane gözlük kullanıyorum. Minik bıçaklara başladığımda gözlerimdeki rahatsızlığın başlangıcıymış. Elimde olan son minik bıçakları da jest olsun diye hediye ettim. Sadece onlar gazete kupürlerinde kaldı. Şu anda artık minik bıçağım yok. Sadece normal bıçaklar yapıyorum" dedi.

'SİVAS BİR BIÇAK MERKEZİDİR'

Sivas bıçağının son zamanlarda Sivaslı ustalar tarafından değil de farklı yerlerde çeşitli firmalara yaptırıldığını söyleyen Güzel, kalitenin bu şekilde düştüğünü belirtti. Sivas bıçağının Sivaslı ustaların elinden yapılması gerektiğini vurgulayan Güzel, "Sivas bir bıçak merkezidir. Bıçakları başka yerlerde yaptırıp üzerine 'Sivas Hatırası' yazdırmasınlar. Kim hangi firma yaptıysa onun ismini kullansınlar. Alınan bu bıçaklardan çıkacak olan memnuniyetsizlik Sivas'a mal edilmesin" diye konuştu.