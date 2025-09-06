Gömeç'te Kurtuluşun 103. Yılı Koşu Yarışıyla Kutlandı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla koşu yarışması düzenlendi.

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gömeç Kaymakamlığı, Gömeç Belediye Başkanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun organizasyonuyla gerçekleştirilen "Gömeç Atatürk Yol Koşusu", yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yarışmalarda 10 bin metre koşusunu Ramazan Baştuğ kazandı. Kadınlar kategorisinde ise Nursena Çeto birinci oldu.

2 bin metre halk koşusunda ise kadınlar kategorisinde Dudu Karakaya birincilik elde etti.