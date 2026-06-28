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Mega yat "Golden Odyssey" Bodrum açıklarına demirledi

Mega yat 'Golden Odyssey' Bodrum açıklarına demirledi
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124 metre uzunluğundaki lüks mega yat 'Golden Odyssey', Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Bermuda bayraklı yat, Karaada açıklarında demir atarken, içinde yüzme havuzu, kuaför ve doktor odası gibi birçok konfor bulunuyor. 60 personelin görev yaptığı yatta 32 misafir konaklayabiliyor.

"Golden Odyssey" isimli mega yat, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Bermuda bayraklı yaklaşık 124 metre uzunluğundaki dev yat, Bodrum Karaada açıklarına demirledi.

Lüks yat, vatandaşların ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Birçok konfora sahip ve 2015'te yapılan yatta 16 kabinde 32 misafir konaklayabiliyor. 21 knot seyir hızına çıkabilen yatta, 60 personel görev yapıyor.

Yatta ayrıca yüzme havuzu, kuaför ve güzellik salonu ile doktor muayene odası da bulunuyor.

Mega yatın ilçede bir süre daha kalacağı belirtilirken, yatta kimlerin bulunduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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