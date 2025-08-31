Gölbaşı'nda Zafer Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla Park Eymir TOKİ Konutları'nda Zafer Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında 21-29 Ağustos tarihleri arasında futbol ve voleybol turnuvaları yapıldı. Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve Belediye Başkanı Yakup Odabaşı tarafından verildi.

Çocuklar için ayrıca "Zafer Şenliği" düzenlendi. Halat çekme, çuval yarışı ve yumurta taşıma gibi oyunların yer aldığı şenlikte dereceye giren çocuklara ödüller verildi, pamuk şeker ikram edildi.

Türk Kızılayı da etkinlik alanında stant açarak kan bağışı imkanı sundu.