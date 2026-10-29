Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gölbaşı'nda Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü koşusunda madalyalar verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gölbaşı'nda Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü koşusunda madalyalar verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gölbaşı Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. Atatürk Sahil Parkı'nda farklı yaş gruplarından vatandaşların katıldığı koşunun ardından törenle madalyalar verildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Gölbaşı Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi.

Gölbaşı Kaymakamlığı ve Belediyesinin iş birliğinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizasyonuyla Atatürk Sahil Parkı'nda düzenlenen etkinliğe farklı yaş gruplarından çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Başar, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kılıç ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özden Şimşek de katıldı.

Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan vatandaşın katıldığı koşuda, Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

Koşunun ardından düzenlenen törende katılımcılara madalyaları verildi.

Kaynak: AA
Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı

Bayram günü yürek burkan görüntü!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesi para vermeyince bıçakla rehin aldı! Özel harekat gelince çatıya çıktı

Kocaman adamın yaptığına bakın! Senin gibi evlat olmaz olsun
Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti

Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi

Arda'nın yıllardır beklediği haber sonunda geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak

Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 103. yılında çok konuşulacak mesaj
Netanyahu'ya sandık şoku! Hükümet kuracak çoğunluğu bulamadı

Ağzı kulaklarındaydı! Şimdi iki seçenek arasında sıkıştı
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular

6 milyon lira ödedikleri gemiden kovuldular
Arnavutluk Meclisi'nde protesto: Muhalefet kürsüyü işgal etti

Meclis karıştı: Sokaktaki öfke parlamentoya taştı!