Göçük altında kalan anne ve 2 oğlu öldü (2) - Haberler

Kars'ta sağanak nedeniyle bir evin toprak damlı kısmında meydana gelen göçüğün altında kalan anne ve iki oğlu öldü.

Merkeze bağlı Verimli köyünde şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle sabah saatlerinde Osman Budak'a ait müstakil evin toprak damlı kısmında göçük meydana geldi.

Evdeki göçükten yaralı kurtulup dışarı çıkmayı başaran 12 yaşındaki Sibel Budak, durumu köylülere bildirip yardım istedi.

Köylüler göçük altında kalan anne Songül Budak (36) ile çocukları Bedirhan (10) ve Boran Budak'ı (8) kurtarmak için çalışma yaptı.

Olay yerine Jandarma Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, göçük altında kalan anne ile çocukları Bedirhan ve Boran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Göçükten yaralı kurtulan Sibel Budak ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.