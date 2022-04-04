Göç rotasındaki Diyarbakır, yırtıcı kuşlara ev sahipliği yapıyor

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Göçmen kuşların göç rotasında bulunan Diyarbakır, ilkbaharda başta şahin olmak üzere yırtıcı kuş türlerini ağırlıyor.

Afrika, Avrupa ve Asya'yı kapsayan göç yolu üzerinde bulunan Anadolu toprakları, aynı zamanda birçok kuş türü için konaklama ve üreme sahası olma özelliği taşıyor.

Göçmen kuşların Anadolu'daki göç rotasında yer alan illerden Diyarbakır, bu mevsimde başta şahin olmak üzere aralarında atmaca, delice, kara çaylakların da bulunduğu yüzlerce yırtıcı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Bazı yırtıcı kuş türleri, Diyarbakır'ın Ergani, Dicle ve Eğil ilçesinin kırsal bölgelerinde görüntülendi.

Tarımsal ürünler için tehlike oluşturan tarla faresi, kurbağa ve sürüngenlerin yanı sıra haşerelerle beslenen bu yırtıcı kuşlar kimi zaman insan eliyle kimi zaman da doğal hayatta çeşitli nedenlerle yaralanırken, bazen de tarlalardaki zirai ilaçlardan zehirlenebiliyor.

Diyarbakır'da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi (DÜ) iş birliğiyle kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yaralı ve hasta yırtıcı kuşlar tedavi ediliyor.

"Burayı tercih etmelerindeki sebep, besin bulmaları ve güvende hissetmeleri"

DÜ Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı, Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Alaaddin Kaya, AA muhabirine, Dicle Nehri vadisinin şahinler, atmacalar, deliceler, kara çaylaklar ve birçok yırtıcı kuş türünün göç yolu olduğunu belirtti.

Göç esnasında yırtıcı kuşların daha fazla görülmesinin nedeninin daha fazla efor sarf ettikleri için daha çok beslenmeye ihtiyaç duymaları olduğunu ifade eden Kaya, kuşların sayıları 5 ila 30'u bulan sürüler halinde görülmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Kaya, "Bu sırada yoğunluk olunca insanlar tedirgin oluyor. Bazen istilacı oldukları düşünülüyor ve bu türlere yönelik saldırılar olabiliyor. Bazen de maalesef silahla avlanabiliyorlar. Kimi zaman da evcilleştirme gibi bir tutum sergileniyor. Bu türler sürü halinde geldiğinde korkulacak bir şey yok, tehlikeleri yok." diye konuştu.

"Şahinleri sürü halinde görünce korku yerine tam tersi mutlu olmamız gerekiyor. Burayı tercih etmelerindeki sebep, burada besin bulmaları ve güvende olduklarını hissetmeleri. Göç ettiği yol üzerinde besin bulabiliyorsa ve kendisini güvende hissediyorsa bu hayvan için önemli. Bu, oradaki ekolojik sistemin de iyi olduğunun bir göstergesi." ifadelerini kullanan Kaya, bunun göç yolunun devam etmesi açısından da önemli olduğunu söyledi.

Kaya, her yıl göç sezonunda merkeze 40-50 yaralı ya da zehirlenen kuşun getirildiğini anlatarak, bu yıl sadece 15 günde farklı türlerden 25 kuşa tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunduklarını kaydetti.

"Çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz"

Merkezde görevli veteriner hekim Kasım Ertürk de göç mevsimi olması itibarıyla kırsaldan çok sayıda yaralı ve zehirlenmiş yırtıcı kuşun tedavi için getirildiğini belirtti.

Yaban hayatının korunmasına yönelik kent merkezi ve ilçelerde eğitim seminerleri verdiklerini anlatan Ertürk, "Çiftçilere yönelik broşürler aracılığıyla bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız bu hayvanlardan korkmamaları, bunların da doğanın birer parçası olduklarını unutmamaları, yaralı bir hayvan gördüklerinde Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ulaşmaları." dedi.