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GMG Kastamonusporlu Futbolcular 'Mukadderat' Filmini İzledi

GMG Kastamonusporlu Futbolcular 'Mukadderat' Filmini İzledi
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Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor futbolcuları, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 'En İyi Film Ödülü' kazanan 'Mukadderat' filmini izlemek için bir sinemada bir araya geldi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonusporlu futbolcular, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü"nü kazanan "Mukadderat" filmini izledi.

Cide ilçesinde çekilen filmi izlemek için kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan sinemaya gelen Kulüp Başkanı Cengiz Aygün ve futbolcular, filmi beğeniyle izledi.

Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolcular ve aileleriyle filmi izlemeye geldiklerini söyledi.

Güzel bir organizasyon olduğunu belirten Aygün, "Burada olmaktan, bu filmi izlemekten çok mutluyum. Filmin çekimi sırasında yapımcımızla sık sık temastaydık, konuşuyorduk. Kastamonu'da çekilen bu filmi burada izlemek çok büyük mutluluk verdi. Ödüle layık bir film. Futbolcularımızla hep beraber geldik." dedi.

Kastamonu'nun film çekimine uygun çok güzel bir coğrafyası olduğunu anlatan Aygün, şunları kaydetti:

"Filmin çok kaliteli ve çok güzel bir film olduğunu duyuyorum. İnşallah memleketimizde Mukadderat gibi bir çok film çekilir. Bizim doğamız, iklimimiz çok güzel. İnşallah daha nice filmlere diyorum."

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, oyuncu kadrosunda Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Şerif Erol, Osman Alkaş, Sacide Taşaner ve Cem Zeynel Kılıç'ın yer aldığı filmde, eşini kaybetmesinin ardından yalnız kalma korkusuyla hemen yeniden evlenmek isteyen Sultan'ın hikayesi anlatılıyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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