Haberler

GKRY, İsrail, Yunanistan ve ABD, Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması için anlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Yunanistan ve ABD, Doğu Akdeniz'de enerji merkezi kurulması için iyi niyet bildirgesi imzaladı. Taraflar, enerji güvenliği ve doğal gaz işbirliği konusunda ortak yol haritası belirleyecek.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail, Yunanistan ve ABD'nin Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması için anlaştıkları bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY, İsrail, Yunanistan ve ABD, Doğu Akdeniz Enerji Merkezi'nin kuruluşu ve gelecekte yapacakları enerji işbirliği için ortak bir yol haritası geliştirme konusunda iyi niyet bildirgesi imzaladı.

İyi niyet bildirgesine, ABD'nin Houston kentinde düzenlenen toplantıda GKRY Enerji Bakanı Michael Damianos, Yunanistan Enerji Bakanı Stavros Papastavrou, İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter ve ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın imza attığı belirtildi.

Konuya ilişkin haberlerde, dört tarafın Doğu Akdeniz genelinde enerji güvenliği, açık deniz doğal gaz kaynakları, araştırma ve geliştirme, bölgesel altyapı ve bağlantı projelerini ele aldığı savunuldu.

CyprusMail gazetesi, dört ülkenin önümüzdeki aylarda enerji güvenliği, açık deniz doğal gaz geliştirme, altyapı, inovasyon ve araştırma alanlarında hedef ve eylemleri belirleyecek bir yol haritası hazırlamak üzere bir dizi çalışma grubu toplantısına başlayacağını duyurdu.

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis ise bakanlar düzeyindeki toplantı sonucunda Doğu Akdeniz Enerji Merkezi'nin kurulması kararını siyasi ve jeostratejik öneme sahip bir gelişme olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

Giden gidene! O da kovuldu
Otokoç'a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı

Otokoç'a silahlı saldırıda yeni gelişme
Cildiye Uzmanı Dr. Adak'tan kritik uyarı: Bu saatlerde sakın güneşe çıkmayın

En riskli saat aralığı belli oldu
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi

Türkiye'nin konuştuğu kaçış öyküsünde şoke eden son

Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi

Milyonları havalara uçuracak haber geldi