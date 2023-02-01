Gişe Rekorları Kıran Bilim Kurgu Filminin Dış İskelet Kıyafetleri Gerçek Hayata Entegre Oldu

Gişe rekorları kıran Çin bilim kurgu filmi "Gezgin Dünya 2" (The Wandering Earth II), izleyicilere gelecekteki yaşam hakkında bir dizi cesur tahmin sunuyor.

Filmde insanların ağır şeyleri taşımalarına yardımcı olmak için giydikleri dış iskelet takımları sadece hayal ürünü değil.

Çinli şirket ULS Robotics tarafından geliştirilen kostümler şimdiden gerçek hayatta kullanılmaya başlandı.

SES (Çince): XU ZHENHUA, ULS Robotics'in Kurucusu ve CEO'su:

"Kutunun içinde film setinden yeni gelmiş bir dış iskelet kıyafetinin üst kısmı var. Film çekiminde dokuz dış iskelet robotumuz kullanıldı. Giyilebilir dış iskelet robotu, insan vücudunun duruşunu analiz edip yazılım aracılığıyla geri bildirim verebiliyor, böylece motorun, insanların hareketine yardımcı olmak için çalışmasını sağlıyor. Bu mekanizma kullanıcının yaklaşık 20 kilogramlık fazladan bir ağırlığı kaldırmasına yardımcı olabiliyor.

Teknoloji dördüncü nesle kadar geliştirildi ve tüm insan vücudunu tam bir giyilebilir cihaz seti ile donattı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)