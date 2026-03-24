Giresun Valisi Mustafa Koç, Giresun Teknopark'ı ziyaret etti

Giresun Valisi Mustafa Koç, Giresun Teknopark'ta incelemelerde bulundu.

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Giresun Teknopark'ı ziyaret eden Koç, Ar-Ge firmalarının yetkilileri ve girişimcilerle görüşerek projeler hakkında bilgi aldı.

Giresun Teknopark Genel Müdürü Muhammet Anıl Kaya da Teknopark'ın faaliyetleri ve hedeflerine ilişkin Vali Koç'a sunum yaptı.