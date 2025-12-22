Haberler

Giresun'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Güce ilçesinde kış tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Giresun'un Güce ilçesinde kış tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ali Can Uludağ, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların yaşaması muhtemel sıkıntıları bertaraf etmek için çalışacaklarını söyledi.

Trafiğin güvenli ve sağlıklı bir şekilde işlemesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının önemini vurgulayan Uludağ, ulaşım, eğitim, sağlık, elektrik ve sosyal hizmetler gibi kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Öte yandan, Güce İlçe Emniyet Amirliğine atanan Muhammed Enes Akdere görevine başladı.

Akdere, kendisini ziyaret eden gazetecilere, halkın can ve mal güvenliği için görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini kaydetti.

Espiye'de Şehit Piyade Sözleşmeli Er Murat Şahin anıldı

Hakkari'de 19 Nisan 2019'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Murat Şahin, Espiye'de anıldı.

İlçe Müftülüğü görevlilerince şehidin ailesinin evinde Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Diğer yandan Espiye-Ericek grup yolunda yol genişletme, istinat duvarı ve menfez çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Görele'de yeni yıl çarşısı açıldı

Görele Belediyesince yerel üretimi desteklemek ve kadınların ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yeni yıl çarşısı kuruldu.

Hayrullah Koç Parkı'ndaki açılış programında konuşan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, yaptığı konuşmada, her zaman üretenin ve emekçinin yanında olduklarını belirterek, kadınların ev ekonomilerine destek sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

?Yeni yıl çarşısı 30 Aralık Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Hayri Bahadır - Güncel
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
Bolu'da korkutan deprem

Bolu'da korkutan deprem
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var

Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
title