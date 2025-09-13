Giresun'da Üreticiler Fındığını Pazar Alanında Kurutuyor

Giresun'un Espiye ilçesinde üreticiler fındığı pazar alanında kurutuyor.

İlçede halk pazarının kurulduğu alanda fındık kurutan üreticileri ziyaret eden Belediye Başkanı Erol Karadere, pazartesi hariç diğer günlerde pazar alanında fındık kurutulmasına izin verdiklerini söyledi.

Vatandaşlara her türlü konuda yardımcı olmak istediklerini belirten Karadere, üreticilerin emeğinin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Fındık üreticisi İsmet Yıldırım ise hava sıcaklığının köyde daha düşük olması nedeniyle ürünü kurutmak için sahil kesimini tercih ettiğini vurguladı.