Giresun'da Gençlik ve Spor Bayramı Törenlerle Kutlandı

Giresun'da Gençlik ve Spor Bayramı Törenlerle Kutlandı
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Giresun'un Güce, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle coşkulu bir şekilde kutlandı. Törenlerde saygı duruşu, İstiklal Marşı, şiirler ve gösteriler yer aldı.

Giresun'un Güce, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Güce'de ilçe stadında düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Ensar Çelik ve Belediye Başkan Vekili Sezgin Yılmaz halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Programda, öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sundu.

Yağlıdere ilçe stadındaki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlama töreni öğrencilerin sunduğu gösterilerin ardından sona erdi.

Doğankent ilçesindeki tören ise Yeşiltepe Mahallesindeki halı sahada gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Doğankent Kaymakamı Deniz Yıldırım ve Belediye Başkanı Rüşan Özden halkın bayramını kutladı.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

Kaynak: AA / Hayri Bahadır - Güncel
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