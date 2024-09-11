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Giresun'da Coğrafi İşaretli Şeker Kuru Fasulye Hasadı Başladı

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Giresun'un Çamoluk ilçesinde coğrafi işaretli şeker kuru fasulyenin hasadına başlandı. Çamoluk ilçesinde yüzyıllardır yetiştirilen, kendine has tadı ve aromasıyla ilgi gören Çamoluk şeker kuru fasulyesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca Mayıs 2018'de coğrafi işaret olarak tescillendi.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde coğrafi işaretli şeker kuru fasulyenin hasadına başlandı.

Çamoluk ilçesinde yüzyıllardır yetiştirilen, kendine has tadı ve aromasıyla ilgi gören Çamoluk şeker kuru fasulyesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca Mayıs 2018'de coğrafi işaret olarak tescillendi.

İlçede ilk zamanlar daha çok yöre halkının kendi ihtiyaçları için yetiştirdiği fasulyenin ticari amaçlı üretimi son yıllarda artmaya başladı.

Çamoluk Belediye Başkanı Ergün Bakırhan, AA muhabirine, yörede fasulye üretimine büyük önem verdiklerini söyledi.

Çamoluk şeker kuru fasulyesi üretiminin son yıllarda Tarım ve Orman Müdürlüğünün de destekleriyle gelişim gösterdiğini belirten Bakırhan, fasulyenin yöre çiftçisi için ciddi gelir kaynağı haline geldiğini ifade etti.

Bakırhan, yörede çiftçilerin tarlalarda fasulye hasadına başladıklarını dile getirerek, "Çamoluk'ta bu sezon için 300-350 dönüm alana fasulye ekimi oldu. Çiftçilerimiz de bugünlerde hasat sürecini başlattı. 75-80 ton rekolte beklentimiz var." dedi.

"50 dönüm alanda örnek bahçe oluşturduk"

Belediye olarak fasulye üretimi için proje başlattıklarını kaydeden Bakırhan, "50 dönüm alanda örnek bahçe oluşturduk. Biz de hasada başladık. Burada üretim yaparak gelir sağlayacağız." diye konuştu.

Bakırhan, gelecek yıl ilçede kuru fasulye üretim sahasını 500-600 dönüme çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bu yönde altyapı hazırlıklarına devam ediyoruz. 5 yıl içerisinde de üretim alanımızı 3 bin dönüme çıkarmayı hedefliyoruz. Fasulye üretiminden belediyeye çok ciddi kaynak sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

İlçede üretilen kuru fasulyenin pazarların yanı sıra internette alıcı bulduğunu belirten Bakırhan, yoğun taleple karşılaştıklarını söyledi.

Bakırhan, Çamoluk ilçesinin tarım ve hayvancılık açısından büyük potansiyeli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarıma ciddi yatırımlarımız söz konusu. Örtü altı sebze yetiştiriciliğiyle ilgili proje geliştirdik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden 5 sera temin ettik. Bu sayıyı önümüzdeki yıl 30'a çıkartacağız. Vatandaşlarımıza da destekler sağlayacağız. 20 dönüm alana sebze ve meyve ektik. Karpuz, taze fasulye, patlıcan, biber, salatalık ektik. Bu ürünlerde de ciddi oranda başarılı olduk. Hasat yaparak pazara sunuyoruz. Yine hayvancılıkla ilgili projemiz var. İnşallah Çamoluk'ta tarımı ve hayvancılığı geliştireceğiz. İnsanımıza bölgede bu alanda gelir kaynakları oluşturacağız."

Çiftçi Yusuf Dağıtmaç ise 30 dönüm alanda fasulye üretimi yaptığını belirterek, "Şu anda hasat dönemindeyiz. 2 ila 2,5 ton arası rekolte beklentimiz bulunuyor. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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