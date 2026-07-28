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Giresun'da Fındık Hasadı Tarihleri Açıklandı

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Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, 2026 ürünü fındık hasadının sahil kolda 8 Ağustos, orta kolda 15 Ağustos ve yüksek kolda 22 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. Üreticilere verim kaybı yaşamamaları için belirtilen tarihlere uymaları çağrısı yapıldı.

Giresun'da 2026 ürünü fındık hasadına 8 Ağustos'ta başlanılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Giresunlu fındık üreticilerini yakından ilgilendiren ürün toplama tarihlerinin belirlendiğini belirtti.

Karan, sahil kolda 8 Ağustos, orta kolda 15 Ağustos ve yüksek kolda ise 22 Ağustos'tan itibaren yeni mahsul fındık hasadına başlanacağını aktardı.

Üreticilerin verim ve randıman kaybı yaşamamaları için açıklanan tarihlere uymalarını isteyen Karan, hasadın belirtilen sürelerde yapılmasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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