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Giresun Bulancak'ta Pazarsuyu Balıkçı Barınağı Yeniden Düzenlenecek

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Giresun'un Bulancak ilçesindeki Pazarsuyu Balıkçı Barınağı, modern bir görünüme kavuşturulacak. Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, projenin ilçeye çok amaçlı ve modern bir sosyal alan kazandıracağını belirtti. Barınağın yanında bulunan Belediye Plajı da yeniden düzenlenecek ve balıkçı kulübeleri modern bir görünüme kavuşturulacak.

Giresun'un Bulancak ilçesindeki Pazarsuyu Balıkçı Barınağı yeniden düzenlenerek modern bir görünüme kavuşturulacak.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yaptığı açıklamada, ilçeye çok amaçlı ve modern bir sosyal alan kazandıracaklarını belirtti.

Projenin ekonomik canlılık ve yeni iş imkanları sağlayacağını ifade eden Sıbıç, şunları kaydetti:

"Projemizde balıkçılarımızı da daha iyi imkanlara kavuşturarak güçlendirecek ve Bulancak'ı deniz ticaretinde önemli bir merkez haline getireceğiz. Projenin hayata geçirilmesi için barınağın geçici tahliye işlemlerini başlattık ve süreci hızla tamamlamayı hedefliyoruz. Bu önemli projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, projemizin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Barınağın yanında bulunan Belediye Plajı da yeniden düzenlenirken, balıkçı kulübeleri de modern bir görünüme kavuşturularak projeyle uyumlu ve sağlıklı hale getirilecek. Projede sosyal alanlar da yer alacak.

Kaynak: AA / Güncel

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