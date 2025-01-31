Giresun Belediyesi, Filoya 34 Yeni Araç Ekledi

Giresun Belediyesi filosuna 34 hizmet aracını dahil etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, yaklaşık 10 ayda filoya kazandırılan araçların 47 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kiralık olarak çalışan 21 aracın aynı şirketten satın alındığı aktarılan açıklamada, 10 aracın iş insanlarınca bağışlandığı, bir aracın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hibe edildiği, bir aracın ise Belediye İştiraki A.Ş. tarafından alındığı kaydedildi.

Araçlar için düzenlenen törendeki konuşmasına yer verilen Belediye Başkanı Fuat Köse, ilerleyen süreçte araç sayılarının daha da artacağını söyledi.

Yeni araçların şehirde yaşam kalitesini artırma ve kentin geleceğini daha güvenli kılma yolundaki kararlılıklarının somut bir ifadesi olduğunu vurgulayan Köse: "Filomuza kazandırdığımız araçlarımızla şehrimizin altyapısını güçlendirmek adına önemli bir adımı atmanın heyecanını yaşıyoruz. Belediyemize hayırlı olsun. Araçları kullanan personellerimizin kazasız belasız kullanmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.