Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Polisin üzerine süren CHP şoförüne hapis istemi! Otobüs silah sayıldı
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti

Giresun Belediye Başkanı Köse, Görev Süresini Değerlendirdi

Giresun Belediye Başkanı Köse, Görev Süresini Değerlendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, mali disiplin ve tasarruf politikaları ile kentin kalkınması için yürütülen çalışmaları açıkladı. Belediye, önemli yatırımlar yaparak kiralık araç dönemini sonlandırdı ve sıfır atık projesinde adımlar attı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, bir yıllık görev süresiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Köse, Halk Akademisi Konferans Salonunda düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri günden itibaren mali disiplin ve tasarruf politikalarını ön planda tuttuklarını söyledi.

Giresun'un kalkınması için parti ayırt etmeksizin her kesimle bir araya gelmeye devam edeceklerini belirten Köse, ayrışma ve kutuplaşmaya zemin hazırlayanlara karşı halkın iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağını vurguladı.

Kentte yürüttükleri çalışmalara değinen Köse, şunları kaydetti:

"Sanayi sitemizin alt ve üstyapısını yeniledik. AB Giresun Atık Su Projesi yavaşlamıştı, hızlandırdık ve şu anda test aşamasında. İçme suyu ve kanal çalışmalarında ciddi yatırımlar yaptık. Kiralık araç dönemini bitirdik, 37 yeni aracı belediyemiz bünyesine katarak siyah plaka taktık. Kiralık olarak hizmet veren temizlik araçlarını belediyemiz bünyesine alarak önemli bir ödemeden kurtulduk. Sıfır Atık Projesinde önemli adımlar attık."

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Göztepe'nin Romulo için istediği bonservis ortaya çıktı

Süper Lig'i kasıp kavuran Romulo için istenen bonservis ortaya çıktı
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.