Giresun Belediye Başkanı Köse, Görev Süresini Değerlendirdi

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, bir yıllık görev süresiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Köse, Halk Akademisi Konferans Salonunda düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri günden itibaren mali disiplin ve tasarruf politikalarını ön planda tuttuklarını söyledi.

Giresun'un kalkınması için parti ayırt etmeksizin her kesimle bir araya gelmeye devam edeceklerini belirten Köse, ayrışma ve kutuplaşmaya zemin hazırlayanlara karşı halkın iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağını vurguladı.

Kentte yürüttükleri çalışmalara değinen Köse, şunları kaydetti:

"Sanayi sitemizin alt ve üstyapısını yeniledik. AB Giresun Atık Su Projesi yavaşlamıştı, hızlandırdık ve şu anda test aşamasında. İçme suyu ve kanal çalışmalarında ciddi yatırımlar yaptık. Kiralık araç dönemini bitirdik, 37 yeni aracı belediyemiz bünyesine katarak siyah plaka taktık. Kiralık olarak hizmet veren temizlik araçlarını belediyemiz bünyesine alarak önemli bir ödemeden kurtulduk. Sıfır Atık Projesinde önemli adımlar attık."