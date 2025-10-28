Haberler

Antalya'da Kuyumcu Soygunu: 4 Kilo Altın Çalındı

ANTALYA'da 2 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında kameraları spreyle boyayıp, kilit sistemini deldikleri kasadan yaklaşık 4 kilo altın çaldı.

ANTALYA'da 2 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında kameraları spreyle boyayıp, kilit sistemini deldikleri kasadan yaklaşık 4 kilo altın çaldı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, pazar gecesi Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde gelen 2 kişi, kuyumcu dükkanının kepenk sistemini açıp içeri girdi. Koyu renk kıyafet giyerek kapüşonla yüzlerini gizleyen 2 şüpheli, yanlarında getirdikleri siyah renkli sprey boyayla kameraları boyayarak görüntü almasını engelledi. Daha sonra 2 şüpheli yanlarında getirdikleri matkap ve özel aletlerle içerisinde altınların bulunduğu yaklaşık 5 santimetre kalınlığındaki çelik kasayı deldi. Kasadaki bir miktar altını ve kamera kayıt cihazını da alan 2 şüpheli, kaçtı.

Dün sabah iş yerine gelen işletme sahibi, kapının açık olduğunu, çelik kasanın delinerek açıldığını ve yaklaşık 4 kilo altının çalındığını fark etti. İşletme sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı, kuyumcuda ve çelik kasada parmak izi çalışması yaptı. Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu çevresinde keşif yaptığı da değerlendirilen hırsızlık şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
