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56 kişinin öldüğü ülkede günlerce yas ilan edildi

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Gine'nin N'Zerekore kentinde oynanan ve çıkan izdihamda 56 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Gine'nin güneydoğusunda bir stadyumda yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Hükümetten yapılan açıklamada, Konakri'ye yaklaşık 850 kilometre uzaklıktaki N'Zerekore kentinde düzenlenen General Mamadi Doumbouya futbol turnuvasında stadyumda çıkan izdihamda yaşamını yitiren 56 kişi anısına 3 günlük yas ilan edildiği duyuruldu. Başbakan Bah Oury önderliğindeki bir heyet de incelemelerde bulunmak üzere N'Zerekore kentine gitti.

NE OLMUŞTU?

Pazar günü N'Zerekore ve Labe takımlarının karşılaştığı maçta hakemin ev sahibi takıma penaltı vermesi üzerine stadyumda olaylar çıkmıştı. Hakeme saldıran Labe taraftarlarını durdurmak için polis göz yaşartıcı gaz kullanmış, taraftarlar da polise taşlarla karşılık vermişti. Yaşanan izdihamda, aralarında çocukların da olduğu 56 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

56 kişinin öldüğü ülkede günlerce yas ilan edildi
Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOSMAN HEZER:

Aynı cümleleri defalarca yazmak nasıl habercilik anlayışı. Bir defa yazmanı yeterli biz sizin gibi aptal değiliz anliyoruz

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Haber YorumlarıZafer Ozkan:

dun ölü sayısı 100 du.? bugün 56 düşmüş.. ;-) . yarin ufak bir tartisma yaşandı dersen .? sasirmam??????

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Haber YorumlarıSeyfi İyigör:

Asıl oluyor ya 2 degıl 3 değil nasıl bir izdiham bu ellerinde silahla rastgele ateş edilse ancak bu kadar kişi ölürdü bu nasıl iş

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