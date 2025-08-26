GİDOSK Sporcuları Ağrı Dağı Zirvesine Ulaştı

Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) sporcuları, Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sporcular Ahmet Kılıç, Mehtap Aydın, Emrullah Ceylan, Hakan Aydın ve Tarık Baba'nın zorlu hava şartları ve dik rotalara rağmen zirveye ulaştığı belirtildi.

Sporcuların buzullar ve sarp kayalıklarla kaplı parkurlarda ilerleyerek 5 bin 137 metre yüksekliğe ulaştığı aktarılan açıklamada, zirveye varış anının büyük bir coşku ve gururla kutlandığı kaydedildi.

Tırmanışın sadece bir spor mücadelesi değil, aynı zamanda ekip ruhunun, dostluğun ve kararlılığın en güçlü ifadesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Azimle çıkılamayacak hiçbir zirve yoktur. Sporcularımızı gönülden kutluyor, yeni başarılarla daha nice zirvelerde buluşmayı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.