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Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Timur Edirne'de gıda denetimlerini görüştü

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Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Timur Edirne'de gıda denetimlerini görüştü
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Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Musa Timur ile Risk Değerlendirme Daire Başkanı Mehmet Ali Ünverdi, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette gıda güvenilirliği, denetimler ve kontrol faaliyetleri görüşüldü.

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Musa Timur ile Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Risk Değerlendirme Daire Başkanı Mehmet Ali Ünverdi, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Müdürü İslam Köse tarafından karşılanan Timur ve Ünverdi'ye, Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Arıkan Kocabaş, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve kurum personelinin katılımıyla kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ziyarette, gıda güvenilirliği, gıda denetimleri ile müdürlük tarafından yürütülen kontrol faaliyetleri ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürlüğü yetkilileri, ziyaretleri dolayısıyla Timur ve Ünverdi'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA
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