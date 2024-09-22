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Geyve'de Yeni İçme Suyu Hattı ile Su Sorununa Kalıcı Çözüm

Geyve'de Yeni İçme Suyu Hattı ile Su Sorununa Kalıcı Çözüm
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaz aylarında yaşanan su basıncı ve kaybı sorununu çözüme kavuşturmak için 3 bin metrelik yeni içme suyu hattı imalatına başlandı. SASKİ, projeyle mahallede kesintisiz su temin etmeyi hedefliyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde yaz aylarında yaşanan su basıncı ve kaybı sorunu, 3 bin metrelik yeni içme suyu hattıyla kalıcı olarak çözülecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve Karacaören Mahallesi sakinlerine kalıcı çözümler sunmak için kapsamlı proje başlattı.

3 bin metre uzunluğundaki yeni içme suyu hattı imalatı sayesinde sondaj çalışmalarından elde edilen su, mahalle sakinlerine kesintisiz şekilde ulaştırılacak. Özellikle yaz aylarında artan su talebinin karşılanması için yapılan bu yenileme çalışmaları, mahallede su basıncı sorununu da ortadan kaldıracak.

Açıklamada mahalledeki çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağı belirtilerek, "İmalatına başladığımız 3 bin metrelik içme suyu hattı projesini kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bölge depolarına takviye yaptığımız doğal su kaynaklarıyla abonelerimize kesintisiz içme suyu sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

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