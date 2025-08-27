Gerze'de Trafik Güvenliği İçin '1 Kural 1 Ömür' Etkinliği Düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla "1 Kural 1 Ömür" mottosuyla etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kaymakam Yıldız Büyüker, İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy, Gerze Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Göl ve trafik ekipleri katıldı.

Motosiklet sürücülerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı, reflektörlü yelekler hediye edildi.

Yetkililer, basit görünen bir trafik kuralına uymanın aslında bir ömrü koruduğunu vurguladı. "1 Kural 1 Ömür" sloganının sadece bir söz değil yollarda emniyet içinde ilerlemenin anahtarı olduğu ifade edildi.

Trafik kurallarına uymanın hem bireysel hem de toplumsal sorumluluk olduğuna dikkat çekilen etkinlikte "Yolda bir anlık ihmal, bir ömrün sonu olabilir. Kurallara uyalım, hayatı paylaşalım." mesajı paylaşıldı.