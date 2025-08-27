Gerze'de Trafik Güvenliği İçin '1 Kural 1 Ömür' Etkinliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Gerze ilçesinde, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla '1 Kural 1 Ömür' mottosuyla etkinlik düzenlendi. Motosiklet sürücülerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve reflektörlü yelekler hediye edildi. Yetkililer, trafik kurallarına uymanın önemini vurguladı.

Sinop'un Gerze ilçesinde, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla "1 Kural 1 Ömür" mottosuyla etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kaymakam Yıldız Büyüker, İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy, Gerze Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Göl ve trafik ekipleri katıldı.

Motosiklet sürücülerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı, reflektörlü yelekler hediye edildi.

Yetkililer, basit görünen bir trafik kuralına uymanın aslında bir ömrü koruduğunu vurguladı. "1 Kural 1 Ömür" sloganının sadece bir söz değil yollarda emniyet içinde ilerlemenin anahtarı olduğu ifade edildi.

Trafik kurallarına uymanın hem bireysel hem de toplumsal sorumluluk olduğuna dikkat çekilen etkinlikte "Yolda bir anlık ihmal, bir ömrün sonu olabilir. Kurallara uyalım, hayatı paylaşalım." mesajı paylaşıldı.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel
Dev firmanın patronu işçi maaşlarını ödemeden kayıplara karıştı

Dev firmanın patronu kayıplara karıştı, işçiler soluğu fabrikada aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuyu Türkiye korkusu sardı: Haritadan silinebiliriz

Komşuyu Türkiye korkusu sardı: Haritadan silinebiliriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.