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Gerze'de İşyerinde Yangın Çıktı

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Sinop'un Gerze ilçesinde Y.S'ye ait bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, ancak işletmede hasar meydana geldi.

Sinop'un Gerze ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçe merkezi Çarşı mahallesinde Y.S'ye ait bir işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Gerze Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

Yangında işletmede hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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